formula-1,-scintille-tra-russell-e-norris-dopo-le-qualifiche

Scintille, risolte con il sorriso, tra George Russell e Lando Norris dopo le qualifiche di Formula 1 del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, durante le interviste, i due piloti inglesi si sono ritrovati uno accanto all’altro, con quello della Mercedes che ha stuzzicato quello della McLaren, leader del Mondiale e apparso subito nervoso. “Hai detto è colpa mia se non sei riuscito a fare il miglior tempo?”, ha chiesto Russell, trovando la risposta, piccata, di Norris: “Chi te lo ha detto? Sono ca***te”. 

“Probabilmente credi pià a loro che a me, molto deludente”, ha continuato il pilota McLaren, “sembra qualcosa che diresti tu”, ha risposto quello Mercedes. Il dibattito è continuato con i due britannici che hanno parlato di scie e tempi, con Russell che giura di averlo voluto aiutare a vincere il Mondiale.  

 

Tutto si conclude con George che indica la giornalista con cui ha parlato e Norris che sottovoce replica “lei non avrà un’intervista oggi”, provocando il sorriso di Russell, che chiude il ‘caso’ con un pacca sulla spalla. 

 

