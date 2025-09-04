formula-1,-si-corre-a-monza:-programma,-orari-e-dove-vedere-(in-chiaro)-il-gp-d’italia

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con l’attesissimo Gran Premio d’Italia. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, piloti al lavoro in uno dei weekend più avvincenti del Mondiale. A Monza si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell’ultimo fine settimana. Dalle prove libere alla gara, ecco il programma del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming.

Ecco il programma del Gp di Monza, con tutti gli appuntamenti del weekend:

Venerdì 5 settembre



Ore 13.30: F1 – Prove libere 1

Ore 17: F1 – Prove libere 2

Sabato 6 settembre



Ore 12.30: F1 – Prove libere 3

Ore 16: F1 – Qualifiche

Domenica 7 settembre



Ore 15: F1 – Gara

Il Gran Premio d’Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando.