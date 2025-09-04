giovedì, 4 Settembre , 25

“Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali”, l’accusa del Venezuela

(Adnkronos) - Il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello...

Sinner: “Partenza decisiva contro Musetti, pronto per semifinale”

(Adnkronos) - "La partenza ha fatto la differenza,...

Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Vuelta di Spagna con...

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

(Adnkronos) - Nel match che Jannik Sinner vince...
formula-1,-si-corre-a-monza:-programma,-orari-e-dove-vedere-(in-chiaro)-il-gp-d’italia
Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d’Italia

Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d’Italia

DALL'ITALIA E DAL MONDOFormula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con l’attesissimo Gran Premio d’Italia. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, piloti al lavoro in uno dei weekend più avvincenti del Mondiale. A Monza si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell’ultimo fine settimana. Dalle prove libere alla gara, ecco il programma del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. 

Ecco il programma del Gp di Monza, con tutti gli appuntamenti del weekend:  

  

Venerdì 5 settembre
 

Ore 13.30: F1 – Prove libere 1 

Ore 17: F1 – Prove libere 2 

  

Sabato 6 settembre
 

Ore 12.30: F1 – Prove libere 3 

Ore 16: F1 – Qualifiche 

  

Domenica 7 settembre
 

Ore 15: F1 – Gara 

Il Gran Premio d’Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.