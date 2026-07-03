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Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone
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Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Da oggi, venerdì 3 luglio, a domenica 5 luglio, si corre il Gran Premio della Gran Bretagna. Il Circus riparte con la nona tappa del Mondiale, con il primo round di prove libere. Si ricomincia dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp d’Austria. Dalle qualifiche alla gara, passando per la
sprint race
, ecco gli orari, il programma del weekend e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming.  

 

Ecco gli orari e il programma del weekend del Gp di Silverstone:  

Venerdì 3 luglio
 

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1 

Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race (anche su TV8) 

  

Sabato 4 luglio
 

Ore 13: F1 – Sprint Race (anche su TV8) 

Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8) 

  

Domenica 5 luglio
 

Ore 16: F1 – Gara 

 

Il Gp di Silverstone sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8 per quanto riguarda qualifiche sprint race, sprint race e qualifiche. Anche la gara di domenica sarà visibile in chiaro su Tv8, ma in differita alle 19.  

 

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