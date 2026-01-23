venerdì, 23 Gennaio , 26
Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale

Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale

Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il Mondiale
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) – E’ stata svelata oggi venerdì 23 gennaio, la nuova Ferrari. La SF-26 è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il Mondiale F1 e nasce in un contesto regolamentare rivoluzionato. La prima cosa che salta all’occhio è l’abitacolo bianco ‘stile 312’. Le nuove norme tecniche hanno imposto una revisione completa dell’architettura della vettura. Il telaio segna l’abbandono dell’effetto suolo in favore di un diverso concetto aerodinamico, caratterizzato da superfici più pulite e da una filosofia progettuale orientata alla riduzione del peso e al miglioramento dell’efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla F1 per il nuovo ciclo tecnico al via in questa stagione. 

Anche la power unit rappresenta una svolta significativa: il regolamento 2026 introduce una nuova generazione di propulsori ibridi, con l’eliminazione della MGU-H e l’incremento delle prestazioni della MGU-K, che arriva fino a 350 kW, rafforzando il ruolo della componente elettrica. Questo cambiamento ha richiesto un approccio progettuale completamente nuovo e una integrazione maggiore tra telaio e power unit. 

