AGI – A questo punto, anche se si concluderà domani quello che è solo il primo giro delle consultazioni, le questioni aperte per il governo Draghi sembrano essere legate più ai bilanciamenti nella squadra che ai numeri della maggioranza. Numeri che la giornata di giovedì lascia già immaginare consistenti.

Il puzzle si va componendo e la chiave per la sua definizione ruota intorno a quei due aggettivi destinati a connotare l’esecutivo: politico o tecnico? Non sarà, si era già detto, un ‘governo del Presidente’, e l’apporto di ministri politici sarà determinante, a seconda dei punti di vista, per legare i soci della maggioranza a un patto tra loro e il presidente del Consiglio o rassicurare i partiti,

L’articolo Formula e numeri, Draghi al lavoro proviene da Notiziedi.

