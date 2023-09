Formula1, a Monza per Verstappen decima vittoria consecutiva in F1

Precede Perez, Sainz e Leclerc

Roma, 3 set. (askanews) – Max Verstappen entra nella storia. E’ il primo pilota a vincere dieci Gran premi consecutivi di Formula1. Teatro del record il Gp di Monza quattordicesimo (di 22) appuntamento del mondiale di Formula1. Alle spalle del campione del mondo (seconda vittoria consecutiva a Monza) il compagno di squadra Red Bull Sergio Perez. Sul podio battaglia tra Sainz e Leclerc. I due se le danno di santa ragione. Corpo a corpo negli ultimi giri e alla fine la spunta Carlos Sainz al termine di un week end in cui di più non poteva fare: pole position e podio alle spalle delle due Red Bull. Quinto Russell, sesto Hamilton. Poi Albon, Norris, Alonso, Bottas, Sargeant Piastri. La Formula1 torna il 17 settembre a Singapore. Un Gran premio ricco di battaglie. Dura quindici giri la leadership di Sainz nel Gp di Monza. Alla partenza subito al comando Sainz su Verstappen e poi Leclerc che si difende da Russell. Lo spagnolo cerca di tenere 1 secondo di vantaggio per non consentire a Verstappen di usare il Drs non appena verrà attivato. Verstappen non affonda, Leclerc (terzo) si avvicina e Sainz, sotto pressione, regge al comando. Al primo piccolo errore dello spagnolo, stacca lungo alla curva 1 al giro 15 Verstappen ne approfitta subito per attaccarlo e passarlo nel rettilineo successivo. Max si invola, pit stop per Verstappen e Leclerc al giro 21. Prima Piastri e poi Hamilton passano al comando nel giro dei pit stiop. Al giro 25 Verstappen passa col Drs Hamilton e va al comando. Intanto Perez è vicino alla Ferrari di Leclerc. Ma le Rosse ci sono: Sainz si avvicina a Hamilton per attaccarlo. Lo passa poco prima dell’Ascari. Leclerc passa Lewis prima della Parabolica. Hamilton rientra ai box per la sua sosta. Al giro 33 (di 51) Verstappen guida con 6″7 su Sainz, 8″7 su Perez e 9″5 su Leclerc. Poi Russell, Albon, Norris, Piastri, Hamilton e Alonso. Verstappen inanella un altro giro veloce e comincia la lunga fuga per la vittoria con 9″ di vantaggio sul secondo a dieci giri dalla fine. Perez mette nel mirino Sainz ma non riesce ad avvicinarsi. A dieci giri dalla fine Sainz si difende da Perez che va all’attacco del secondo posto. Piastri tocca Hamilton che l’aveva sorpassato, collisione ma i due restano in gara, incidente notato e penalizzazione di 5″ per il britannico. La battaglia tra Perez e Sainz si chiude al 46esimo giro. Il pilota Red Bull ci prova due volte inutilmente al termine del rettilineo. Al terzo passa. La battaglia a questo punto è per il podio tra le due Ferrari. Leclerc attacca senza successo, Sainz si difende. Il teatro della sfida sempre la fine del rettilineo. Tre tentativi del monegasco senza esito. Alla fine la spunta Carlos Sainz che chiude dietro le due Red Bull.