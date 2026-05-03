formula1,-antonelli-domina-a-miami,-terza-vittoria-di-fila

Roma, 3 mag. (askanews) – Kimi Antonelli si conferma leader assoluto del Mondiale vincendo il GP di Miami, terzo successo consecutivo dopo Cina e Giappone. Sul circuito statunitense il giovane italiano firma una gara di grande maturità, gestendo pressione e strategia e allungando nella classifica piloti di Formula 1 fino a quota 100 punti.

Alle sue spalle chiudono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, protagoniste di un lungo inseguimento ma mai realmente in grado di mettere sotto attacco la leadership del pilota Mercedes nel finale. Quarto posto per George Russell, davanti a Max Verstappen, autore di una gara in rimonta dopo un avvio complicato.

Delusione in casa Ferrari: Charles Leclerc chiude sesto dopo aver a lungo lottato per il podio, tradito da un problema tecnico nell’ultimo giro quando era in piena bagarre con Piastri. Settima posizione per Lewis Hamilton con l’altra Rossa. Ritiri per Hadjar, Gasly, Lawson e Hulkenberg, in una gara condizionata anche da una fase iniziale caotica e dall’ingresso della safety car.

La corsa si accende fin dal via, con Leclerc abile a prendere il comando davanti ad Antonelli e Norris, mentre Verstappen perde terreno dopo un testacoda. L’italiano recupera rapidamente la testa della gara grazie a una strategia efficace e a un passo costante, resistendo nel finale al ritorno di Norris. Determinante la gestione delle gomme e dei momenti chiave, con Antonelli capace di allungare nei giri conclusivi senza errori.

I numeri certificano l’impresa: Antonelli diventa il primo pilota nella storia a ottenere le prime tre vittorie in carriera in modo consecutivo partendo dalla pole, e il secondo italiano di sempre con almeno tre successi di fila dopo Alberto Ascari. Con 100 punti dopo quattro gare e un vantaggio di 20 lunghezze su Russell, il pilota Mercedes lancia un segnale forte nella corsa al titolo mondiale.