formula1:-antonelli-in-pole-a-silverstone,-poi-le-ferrari

Roma, 4 lug. (askanews) – Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna e firma un’impresa destinata a entrare nella storia dell’automobilismo italiano. Sul circuito di Silverstone, il pilota bolognese della Mercedes ferma il cronometro in 1’28″111, conquistando la quinta pole position della carriera e la quinta della stagione.

Alle sue spalle scatteranno le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagoniste di una qualifica di altissimo livello che regala una prima fila tutta italiana sul tracciato britannico. Quarta posizione per George Russell con l’altra Mercedes, davanti alla Red Bull di Isack Hadjar. Completano la top ten Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Per Antonelli si tratta di un risultato storico. A 19 anni, 10 mesi e 10 giorni diventa il più giovane poleman nella storia di Silverstone, superando il precedente primato stabilito da Sebastian Vettel nel 2009. È inoltre il primo italiano a conquistare la pole sul circuito inglese dopo Alberto Ascari, che ci riuscì nel 1953.

Il pilota Mercedes ha costruito la sua pole con una progressione costante. Già il più veloce nel Q2 davanti alle Ferrari, nel decisivo Q3 ha fermato il cronometro in 1’28″385 al primo tentativo, migliorandosi poi nell’ultimo giro fino all’1’28″111 che nessuno è riuscito a battere.

Leclerc ha chiuso secondo in 1’28″286, confermando l’ottimo stato di forma della Ferrari, mentre Hamilton, davanti al pubblico di casa, ha conquistato la terza posizione dopo aver commesso una piccola sbavatura nel primo tentativo del Q3.

Qualifiche più complicate per le McLaren, con Norris soltanto sesto e Piastri ottavo, e per Max Verstappen, che non è andato oltre la settima posizione. Deludente anche la prova dell’Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll eliminati già nel Q1 e destinati a occupare l’ultima fila dello schieramento.

Il Gran Premio di Gran Bretagna scatterà domenica alle ore 16 italiane sul circuito di Silverstone.