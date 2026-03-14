Formula1, Antonelli nella storia: pole più giovane di sempre in Cina

Roma, 14 mar. (askanews) – Kimi Antonelli, 19 anni, entra nella storia della Formula 1 conquistando la pole position del Gran Premio di Cina, diventando il più giovane pilota di sempre a partire davanti a tutti in una gara iridata. Il giovane talento italiano della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ha segnato 1’32″064, precedendo il compagno di squadra George Russell, fermatosi in pista per un problema tecnico e costretto a cambiare volante negli ultimi minuti, e le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Antonelli, che dopo la Sprint aveva chiuso quinto tra penalità e una partenza complicata, ha ribaltato completamente la situazione: per l’Italia è la prima pole dopo quella di Giancarlo Fisichella a Spa nel 2009. Una conferma della crescita del giovane pilota, destinato a diventare una seria minaccia per le ambizioni di Russell, naturale favorito della Q3.

La sessione di qualifiche ha evidenziato anche la competitività della Ferrari, molto vicina sul passo gara: le SF-26 di Leclerc e Hamilton si sono fermate a soli tre decimi da Antonelli, pronte a dare battaglia domani al via, mentre le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno confermato segnali di risveglio chiudendo quinta e sesta. Ottimi risultati anche per Pierre Gasly settimo con l’Alpine e Max Verstappen ottavo con la Red Bull, mentre Oliver Bearman completa la top-10.

La gara scatterà domani alle 8:00 locali, con le Mercedes davanti in prima fila e la Ferrari pronta a sfidarle, promettendo una partenza intensa sul circuito di Shanghai.