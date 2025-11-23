domenica, 23 Novembre , 25

Formula1, colpo di scena a Las Vegas: Norris e Piastri squalificati

Formula1, colpo di scena a Las Vegas: Norris e Piastri squalificati

AttualitàFormula1, colpo di scena a Las Vegas: Norris e Piastri squalificati
Roma, 23 nov. (askanews) – Colpo di scena a Las Vegas ma c’era da aspettarselo, dopo che erano trapelate le prime indiscrezioni sull’investigazione della Fia. Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dalla Fia. La decisione è arrivata per la questione del fondo irregolare, visto che lo spessore del plank era inferiore allo standard richiesto. Lo ha reso noto la stessa Fia in una nota dopo l’indagine avviata al termine del Gp di Las Vegas. Di conseguenza, Russell è secondo, mentre sul gradino più basso del podio sale la Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc si porta in quarta posizione, quella di Hamilton in ottava.

Ai fini della corsa alla conquista del Moindiale piloti, Max Verstappen ne trae un enorme vantaggio. Guida sempre Norris con 390 punti davati ai 366 di Piastri e Verstappen. Con due Gp da disputare ora sono solo 24 i punti da difendere il britannico per conquistare il mondiale.

