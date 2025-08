formula1,-doppietta-mclaren-in-ungheria:-vince-norris

Roma, 3 ago. (askanews) – Doppietta McLaren nel Gp di Ungheria di Formula1, quattordicesima gara del Mondiale, ultima prima della pausa estiva. Lando Norris trionfa e conquista la 200esima vittoria per la McLaren. Dietro di lui Oscar Piastri. A completare il podio un solido George Russell su Mercedes, mentre Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta posizione, penalizzato da un ultimo stint molto difficile. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso in zona punti, in decima posizione, dimostrando ancora una volta il suo talento, mentre Lewis Hamilton ha terminato la gara in dodicesima posizione dopo una partenza non brillante. Rimpianto per Charles Leclerc che, scattato dalla pole position, ha gestito il vantaggio nella prima parte con Piastri costantemente alle sue spalle. La Ferrari ha cercato di sfruttare la gomma media, ma l’aggressività delle McLaren ha iniziato a farsi sentire. Norris, con una strategia lungimirante, è rimasto in pista più a lungo, accumulando un notevole vantaggio prima del suo pit stop.nIl punto di svolta del Gran Premio è arrivato nella seconda metà della gara. Dopo il suo secondo pit stop, Leclerc ha iniziato a faticare enormemente con le gomme dure, perdendo terreno giro dopo giro. Quello che sembrava un vantaggio solido si è trasformato in un crollo inaspettato, con il monegasco che ha visto sfumare il podio e poi anche la possibilità di difendersi da Russell. I team radio del pilota Ferrari hanno evidenziato un certo nervosismo e la richiesta di “saving” carburante, segnali di una situazione complessa. Piastri ha tentato più volte l’attacco su Norris, con la scuderia britannica che ha lasciato libertà ai suoi piloti di battagliare. Gli ultimi giri sono stati un vero e proprio duello “papaya”, con Norris che è riuscito a resistere agli assalti del compagno di squadra, tagliando il traguardo per primo con soli tre decimi di vantaggio.