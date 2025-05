formula1,-gara-pazza-a-monaco:-vince-norris,-secondo-leclerc

Roma, 25 mag. (askanews) – Lando Norris trionfa a Monte-Carlo dopo una gara ‘pazza’ con il doppio pit-stop obbligatorio. Secondo un super Leclerc, poi Piastri, Verstappen e Hamilton. Antonelli solo 18° dopo una strategia poco chiara della Mercedes. Ritiro per Gasly e Alonso, con soli cinque piloti a pieni giri. Mai vista una gara così. Funziona l’effetto ‘doppio pit-stop obbligatorio’ introdotto per questa gara e che ha reso la domenica della F1 nel Principato – tradizionalmente la più lenta del calendario – molto movimentata. Alla fine ha vinto la ‘solita’ McLaren, ma solo perché quello che non cambierà mai lungo le strette strade monegasche è la partenza che, ancora una volta, premia il poleman. E così, con uno start aggressivo al punto giusto, Norris ha tenuto la testa della corsa e vinto potendo contare su una monoposto che era e resta la più performante. Benissimo Leclerc, che dopo la delusione della pole sfumata va sul podio nella sua Monaco dopo una prova gagliarda, meditando il sorpasso fino alla fine. Terza l’altra Papaya di Piastri, mentre Verstappen chiude quarto dopo essere stato in testa senza la seconda sosta obbligatoria fino all’ultimo giro. Fatica enorme e pessima interpretazione della regola del pit obbligatorio per la Mercedes: le Frecce d’Argento di Russell e Antonelli non effettuano per buona parte della gara nessuna sosta a differenza degli altri e restano nei bassifondi del gruppo. Per il britannico anche un drive-trought per taglio della chicane. Prossima settimana Barcellona, con la nuova direttiva tecnica sarà un crocevia per la stagione.