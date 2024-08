formula1,-hamilton-guida-le-libere2-a-monza

Dietro il britannico Norris e Sainz, Leclerc quinto

Roma, 30 ago. (askanews) – Sfida aperta a Monza. Se il duello principale dovrebbe continuare a riguardare Verstappen e la McLaren, dall’altro tutto viene messo in discussione da una Ferrari che con le novità può dire la sua e da una Mercedes “jolly”. Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nelle FP2 in 1:20.738. Poi Norris e Sainz. Leclerc ha chiuso quinto, mentre c’è stata una incoraggiante simulazione gara delle due Ferrari. Verstappen è invece stato il più veloce delle FP1. Chi farà la pole di domani? Tutti in un paio decimi, anche la Rossa nella mischia: pronostico di conseguenza impossibile e questo rende tutto più avvincente nel Tempio della velocità. È stato inoltre il giorno del debutto per Kimi Antonelli; un debutto piuttosto breve perché dopo 10′ è andato a muro all’uscita dalla Parabolica. Era però in testa e questo è un segnale di grande personalità. Prima volta da titolare nella categoria regina anche per Colapinto, diciassettesima a fine giornata