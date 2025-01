Formula1, Hamilton: “Rendiamo il 2025 un anno memorabile”

Messaggio su Linkedin del campione britannico

Roma, 3 gen. (askanews) – Lewis Hamilton esprime con un post su LinkedIn le prime impressioni ed emozioni nell’affrontare un nuovo capitolo della carriera in Ferrari, dove potrà coronare il suo sogno d’infanzia. “Il 2025 è un anno per abbracciare nuove opportunità, restare affamati, proseguire con uno scopo. Rendiamolo un anno memorabile”. Hamilton ha postato una foto che lo ritrae sui kart, da bambino, con un casco rosso, a memoria di un’infanzia vissuta nella passione per la scuderia di Maranello. “Non potrei essere più emozionato per l’anno che ho davanti a me – ha scritto – il passaggio alla Scuderia Ferrari mi ha dato modo di riflettere molto. Un consiglio per chiunque stia considerando la prossima mossa da fare nel 2025: abbracciate il cambiamento. Sia che vogliate cambiare azienda, imparare una nuova abilità, o anche tentare una nuova sfida, ricordatevi che il reinventarsi ha una grande forza. La vostra prossima occasione è sempre a portata di mano. Eccoci nel 2025, un anno per abbracciare nuove opportunità, restare affamati, proseguire con uno scopo. Rendiamolo un anno memorabile. Andiamo”. Per il primo assaggio concreto della monoposto rossa bisognerà attendere ancora qualche giorno. Hamilton dovrebbe sedersi per la prima volta al volante di una Ferrari a fine gennaio, guidando in un test privato sulla pista di Fiorano. Potrà farlo, come da regolamento, con la monoposto di due anni fa, prima di poter finalmente debuttare in via ufficiale in occasione dei test di fine febbraio in Bahrain.