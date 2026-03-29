domenica, 29 Marzo , 26

È morto David Riondino, l’attore e cantautore aveva 73 anni﻿

(Adnkronos) - E' morto a 73 anni...

Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

(Adnkronos) - Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi,...

Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc

(Adnkronos) - Festa Ferrari a Suzuka. Oggi, domenica...

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran...
HomeAttualitàFormula1, il calendario del Mondiale
formula1,-il-calendario-del-mondiale
Formula1, il calendario del Mondiale
Attualità

Formula1, il calendario del Mondiale

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

Roma, 29 mar. (askanews) – Ecco il calendario della stagione di Formula 1 2026 con i vincitori delle gare finora disputate:

GP Australia (Melbourne, Australia, 8 marzo) vincitore: George Russell (Mercedes) GP Cina (Shanghai, Cina, 15 marzo) vincitore: Kimi Antonelli (Mercedes) GP Giappone (Suzuka, Giappone, 29 marzo) vincitore: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP Miami (Miami, Stati Uniti, 3 maggio) GP Canada (Montreal, Canada, 24 maggio) GP Monaco (Montecarlo, Principato di Monaco, 7 giugno) GP Barcellona-Catalunya (Montmelò, Spagna, 14 giugno) GP Austria (Spielberg, Austria, 28 giugno) GP Gran Bretagna (Silverstone, Regno Unito, 5 luglio) GP Belgio (Spa-Francorchamps, Belgio, 19 luglio) GP Ungheria (Hungaroring, Ungheria, 26 luglio) GP Paesi Bassi (Zandvoort, Paesi Bassi, 23 agosto) GP Italia (Monza, Italia, 6 settembre) GP Spagna (Madrid, Spagna, 13 settembre) GP Azerbaigian (Baku, Azerbaigian, 26 settembre) GP Singapore (Marina Bay, Singapore, 11 ottobre) GP Stati Uniti (Austin, Stati Uniti, 23 ottobre) GP Messico (Città del Messico, Messico, 30 ottobre) GP Brasile (San Paolo, Brasile, 6 novembre) GP Las Vegas GP (Las Vegas, Stati Uniti, 19 novembre) GP Qatar (Lusail, Qatar, 27 novembre) GP Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, 4 dicembre)

Previous article
Giuseppe Tango è il nuovo presidente Anm: “Riannodare il dialogo con la politica”. Ecco chi è
Next article
Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

POST RECENTI

Attualità

L’artista brasiliano Alê Jordão torna alla Milano Design Week

Milano, 29 mar. (askanews) – Alla sua 20esima partecipazione alla Milano Design Week, Alê Jordão presenta opere in tre sedi del FuoriSalone 2026, con particolare...
Attualità

Oropan rafforza la sostenibilità della filiera, ricavi salgono a 48,5 mln

Milano, 29 mar. (askanews) – Con una rete di oltre 800 fornitori Oropan, produttore di pane e prodotti da forno di Altamura, in Puglia, non...
Attualità

Consorzio Garda Doc torna a Vinitaly con le degustazioni “Garda360″

Milano, 29 mar. (askanews) – Il Consorzio Garda Doc si prepara a Vinitaly con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta della Denominazione e...
Attualità

Sede FnV a Firenze, presidio fiume antifa. Vannacci: in Carta no art. su antifascismo

Firenze, 28 mar. (askanews) – Ci sono fischi, cori contro, chitarre e canzoni sulle note di "Firenze antifascista è", un presidio di piazza Tanucci che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.