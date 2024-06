formula1,-in-spagna-vince-max-verstappen-davanti-a-norris

Le Ferrari: quinto posto per Leclerc, sesto Sainz

Roma, 23 giu. (askanews) – Settimo trionfo stagionale, sessantunesimo in carriera, per Max Verstappen che trionfa anche in Spagna sul circuito del Montmelò. L’olandese campione del mondo precede il britannico Norris, partito in pole position e Russell. Quinto Leclerc, sesto Sainz come in griglia. Ci ha messo un giro, il primo, Max Verstappen, per vincere il GP Spagna di Formula 1: al via il campione del mondo ha bruciato Norris ma è stato a sua volta passato da un brillante George Russell. Poche curve, poi il fuoriclasse della Red Bull si è preso con prepotenza la prima posizione e non l’ha più mollata, se non durante i pit stop completati alla perfezione dal suo team.

E’ stata la McLaren di Lando Norris, partito dalla pole e secondo al traguardo, a movimentare il Gp con diversi sorpassi e sempre con l’obiettivo di rendere difficile la vita a Verstappen. Terzo un orgoglioso Lewis Hamilton, che ha sfruttato meglio del compagno Russell – quarto alla fine – la ritrovata solidità della Mercedes. Ferrari quinta con Leclerc – che nel finale ha provato a sorprendere Russell per la quarta posizione – e sesta con Sainz, però senza mai dare segnali di particolare brillantezza. A punti anche Piastri (McLaren), Gasly (Alpine), Perez (Red Bull) e Ocon (Alpine).