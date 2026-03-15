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Formula1, Leclerc: “Bel duello con Lewis”
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Formula1, Leclerc: “Bel duello con Lewis”

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Roma, 15 mar. (askanews) – “Sicuramente la quarta posizione non è quella che speravo ad inizio gran premio. Ad ogni modo la macchina è andata bene e ho anche messo in scena un bellissimo duello con Lewis Hamilton, in questo caso non sono riuscito a prevalere e mi è mancato il guizzo giusto per tenermi il podio”. Così Charles Leclerc al termine del Gp di Cina disputato a Shanghai. Sulla situazione generale Ferrari dice: “Nel complesso il nostro pacchetto è valido. Siamo performanti, siamo costanti e oggettivamente in partenza siamo i migliori. La nostra sfortuna è che Mercedes ha allestito una vettura eccellente e per il momento hanno un vantaggio tecnico importante. Il divario che ci hanno rifilato oggi non può certo farci dormire, sonni tranquilli”.

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