formula1,-leclerc:-“tutta-la-gara-in-gestione-freni”

Roma, 5 ott. (askanews) – “Penso che abbiamo preso comunque 15 secondi nei ultimi dieci o quindici giri anche se non sono stati rappresentativi. Ho dovuto gestire i freni praticamente per tutta la gara e quello non è stato il massimo”. Così Charles Leclerc dopo il Gp di Indonesia che lo ha visto chiudere sesto. “Credo che tutti dovessero occuparsi un po’ di gestire i freni su una pista così, ma forse per noi la cosa è stata abbastanza esagerata. Soprattutto alla fine è stato molto difficile, ma comunque già dal primo giro, dopo i sorpassi, fino agli ultimi è stata una giornata molto complicata”.