formula1,-leclerc-vince-il-gp-d’italia-a-monza

Sul podio Piastri e Norris, quarto Sainz Roma, 1 set. (askanews) – Capolavoro della Ferrari a Monza: Charles Leclerc vince il GP d’Italia grazie alla strategia (unica sosta) e a una straordinaria gestione delle gomme, precedendo le due McLaren di Piastri e Norris. Quarto Sainz, davanti a Hamilton e Verstappen, che vede ridursi ancora il gap nel Mondiale.

Un capolavoro di strategia regala alla Ferrari il successo più bello, quello davanti al proprio pubblico nel GP d’Italia della Formula 1 2024. Sul circuito di casa a Monza a trionfare è Charles Leclerc grazie ad un’azzardatissima strategia che ha visto lui e il compagno di squadra Carlos Sainz fare una sola sosta sorprendendo tutti gli avversari che invece sono stati costretti a fermarsi due volte ai box. Sorprese le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che sembravano avere un passo migliore delle due SF-24. Quarto posto per Sainz. Poi Hamilton, Verstappen, Russell, Perez con la conferma di una Red Bull in grande difficoltà. In classifica guida l’olandese con 303 punti davanti a Norris 241, Leclerc 217, Piastri 197. Leclerc vince a Monza come nel 2019 in una gara magica. Un successo che è arrivato anche grazie a Sainz, che nel giorno del suo 30° compleanno, nel giorno della sua ultima Monza in rossa, fa da muro e aiuta il compagno di squadra.

Una vittoria maturata con pazienza e grazie alla strategia. Alla prima curva è Piastri a prendersi la leadership sorpassando il compagno di squadra Lando Norris che partiva dalla pole. Leclerc sfrutta l’errore di Russell e si porta momentaneamente al secondo posto. La mossa geniale è arrivata però al momento della seconda sosta quando i due piloti della Ferrari hanno deciso di rimanere in pista per provare ad arrivare in fondo con il set di gomme hard montato in precedenza. Al 42esimo giro (di 53) con Piastri ai Box comincia il batticuore. Leclerc prende il comando, Sainz secondo. Lo spagnolo fa muro e permette al monegasco di allontanarsi. Al 46esimo giro Piastri passa Sainz e comincia la caccia a Leclerc. 5 passaggi al termine del GP d’Italia, Leclerc ha un vantaggio di 9.7 su Piastri. L’australiano si avvicina ma non abbastanza per vincere. Sul posto Oscar, terzo l’altra ‘papaya’ di Norris. La Scuderia Ferrari ottiene così la sua terza vittoria stagionale, seconda per Leclerc dopo Monaco. Per Leclerc 7^ vittoria in carriera (2^ quest’anno, 2^ nel GP di Italia). Il mondiale torna tra due settimane a Baku.