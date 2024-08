formula1,-norris:-“gara-perfetta,-macchina-impeccabile”

Seconda vittoria in carriera per il britannico”

Roma, 25 ago. (askanews) – Dopo Miami, Zandvoort. Lando Norris ha vinto con ampio margine il GP d’Olanda, quindicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, mettendo la ciliegina sulla torta a un weekend di alto profilo, impreziosito anche dalla pole position. Seconda vittoria in carriera per lui: “È stato bellissimo – ha detto Norris – Anche stavolta non è stata una gara perfetta, a causa soprattutto del primo giro, ma poi è stato fantastico. Il passo era buono, avevo un grande feeling grazie ad una macchina impeccabile. Dopo che sono riuscito a superare Max è andato tutto per il meglio”.

Norris ha poi proseguito: “Fin dall’inizio, a partire dal quarto giro, mi aspettavo una spinta da parte di Verstappen, credendo che poi avrebbe continuato a lottare. Pian piano però ha incominciato a perdere terreno, mentre io rosicchiavo decimi grazie ad un bel passo. Una bella sensazione, soprattutto dopo il sorpasso quando ho potuto correre con la pista vuota davanti. Ora testa alla prossima gara”.