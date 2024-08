formula1,-norris:-“sono-a-mio-agio-ma-non-parliamo-di-domani”

Il britannico mai vincitore dalla pole position

Roma, 24 ago. (askanews) – Super Lando Norris a Zandvoort. Nel 15° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il pilota della McLaren ha fermato i cronometri sull’1:09.673, unico ad abbattere il muro dell’1:10. Pole davanti all’olandese Max Verstappen (+0.356) su Red Bull e sull’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.499). “Una giornata fantastica, è bello ricominciare con una pole dopo la pausa estiva. Le qualifiche sono filate lisce, specialmente per l’ultimo giro che ho fatto”, le prime impressioni a caldo di Norris. “Non è stato semplice perché per il clima che abbiamo qui non si sa mai cosa aspettarsi, ma io mi sento a mio agio con la macchina. Mi sta dando sensazioni magnifiche e gli aggiornamenti che abbiamo introdotto funzionano”, ha aggiunto il pilota della squadra di Woking. E domani il britannico spera di sfatare il tabù, visto che quando si è trovato a partire dalla prima piazzola non ha mai vinto: “Non voglio parlare della gara di domani, so che sarà molto dura. Verstappen è molto veloce e lotterà alla grande nella sua gara di casa. Io però mi sento pronto”, ha concluso Norris.