Formula1, Norris vince a Singapore davanti a Verstappen

Leclerc chiude quinto una gara in salita

Roma, 22 set. (askanews) – Una lunga cavalcata di Lando Norris permette al pilota britannico di conquistare il Gp di Singapore sul circuito di Marina Bay. Terza vittoria stagionale dopo Miami e Zandvoort e distacco in classifica generale, a sei gran premi dalla fine, che diminuisce dal leader Verstappen (51 punti). Alle spalle di Norris arrivano Verstappen, Piastri, Russell e Leclerc. Più attardata l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Una gara in solitaria quella di Norris con Verstappen che non riesce mai ad entrare negli scarichi del britannico e arriva con oltre 20″ di distacco. Nonostante il secondo posto una gara capolavoro di Verstappen in un week end che sembrava pessimo ed invece è riuscito a rimettere in sesto ed ora il suo vantaggio è sceso a 51 punti. Terza piazza per Piastri autore di un Gp abbastanza lineare e senza gli squilli cui aveva abituato. Poi un finale a tutto Leclerc che cerca di attaccare Russell ma non riesce a impensierire il suo quarto posto chiudendo quinto. Partito dalla quinta fila è stato comunque un mezzo miracolo ma tutto si è giocato nelle qualifiche di sabato quando ha “bisticciato” con la temperatura delle gomme che non gli ha permesso di giocarsela alla partenza. Settimo posto per Carlos Sainz autore di una gara anonima, davanti a lui Hamilton, Sainz e Alonso. La F1 torna il 20 ottobre in texas.