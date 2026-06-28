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Formula1, ordine d’arrivo e Mondiale piloti

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Roma, 28 giu. (askanews) – Questo l’ordine d’arrivo e la classifica piloti dopo il Gp di Austria del Mondiale di Formula1

Ordine d’arrivo: 1. G. Russell (Mercedes); 2. M. Verstappen (Red Bull) +1.611; 3. K. Antonelli (Mercedes) +1.986; 4. O. Piastri (McLaren) +21.809; 5. L. Hamilton (Ferrari) +26.393; 6. I. Hadjar (Red Bull) +29.399; 7. L. Norris (McLaren) +31.505; 8. C. Leclerc (Ferrari) +45.659; 9. L. Lawson (Racing Bulls) +1 giro; 10. A. Lindblad (Racing Bulls) +1 giro; 11. G. Bortoleto (Audi) +1 giro; 12. N. Hülkenberg (Audi) +1 giro; 13. P. Gasly (Alpine) +1 giro; 14. O. Bearman (Haas) +1 giro; 15. F. Colapinto (Alpine) +1 giro; 16. E. Ocon (Haas) +2 giri; 17. A. Albon (Williams) +2 giri; 18. F. Alonso (Aston Martin) +3 giri.

Mondiale Piloti: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 171; George Russell (Mercedes) 131; Lewis Hamilton (Ferrari) 125; Oscar Piastri (McLaren) 80; Charles Leclerc (Ferrari) 79; Lando Norris (McLaren) 79; Max Verstappen (Red Bull) 73; Isack Hadjar (Red Bull) 42; Pierre Gasly (Alpine) 41; Liam Lawson (Racing Bulls) 30; Oliver Bearman (Haas) 18; Franco Colapinto (Alpine) 16; Arvid Lindblad (Racing Bulls) 14; Carlos Sainz (Williams) 6; Alexander Albon (Williams) 5; Esteban Ocon (Haas) 3; Gabriel Bortoleto (Audi) 2; Fernando Alonso (Aston Martin) 1; Nico Hülkenberg (Audi) 0; Valtteri Bottas (Cadillac) 0; Sergio Perez (Cadillac) 0; Lance Stroll (Aston Martin) 0.

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