domenica, 28 Giugno , 26
HomeAttualitàFormula1, Russell vince il GP Austria. Antonelli sul podio
formula1,-russell-vince-il-gp-austria.-antonelli-sul-podio
Formula1, Russell vince il GP Austria. Antonelli sul podio
Attualità

Formula1, Russell vince il GP Austria. Antonelli sul podio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 28 giu. (askanews) – George Russell vince il Gran Premio d’Austria 2026 al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti al Red Bull Ring, davanti a Max Verstappen e a Kimi Antonelli, che conquista un prezioso podio al termine di un duello serrato nelle fasi finali e resta in testa al mondiale. Male le Ferrari con il quinto posto di Hamilton che arrivava dalla vittoria di Barcellona e l’ottavo di Leclerc.

Russell in tranquillità sin dall’avvio mantenendo la leadership allo spegnimento dei semafori mentre alle sue spalle si accende la battaglia tra Ferrari, Mercedes e Red Bull. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono protagonisti di diversi sorpassi e controsorpassi nei primi giri, con Leclerc in difficoltà nella gestione del passo gara e costretto a difendersi dagli attacchi di McLaren e Mercedes.

La fase centrale del Gran Premio è caratterizzata dai pit stop e dalle strategie diversificate. Russell perde temporaneamente la testa della gara durante la sequenza dei cambi gomme, con Antonelli che arriva a comandare per alcuni giri grazie a una strategia alternativa. La gestione delle soste e l’ingresso della Virtual Safety Car per un detrito in pista rimescolano ulteriormente le posizioni, con diversi piloti costretti a rivedere i piani iniziali.

Verstappen resta costantemente nel gruppo di testa e, dopo il rientro ai box, si riporta rapidamente in zona podio, mettendo pressione a Russell nella seconda metà di gara. Antonelli, dal canto suo, si conferma competitivo anche nei long run e mantiene un ritmo costante che gli consente di restare stabilmente nelle prime posizioni nonostante un lieve problema ai freni segnalato a metà gara.

Nel finale, la gara si accende nuovamente con un distacco ridotto tra i primi tre. Russell gestisce il vantaggio su Verstappen, mentre Antonelli si avvicina progressivamente all’olandese, portandosi a meno di un secondo nelle ultime tornate. Negli ultimi giri si profila anche un possibile attacco per il secondo posto, con il gap tra Verstappen e Antonelli ridotto a pochi decimi, ma senza un vero tentativo di sorpasso decisivo. Delude la Ferrari, quinta con Hamilton e ottavo con Leclerc. Un brusco ridimensionamento dopo la bella rossa vista a Barcellona.

Previous article
Caldo estremo, Tedros (Oms): oltre 1.300 decessi in Europa dal 21 giugno
Next article
Formula1, ordine d’arrivo e Mondiale piloti

POST RECENTI

Attualità

Golf, lo spagnolo Eugenio Chacarra vince l’Open d’Italia

Roma, 28 giu. (askanews) – Lo spagnolo Eugenio Chacarra ha vinto con 260 (66 65 65 64, -24) colpi il DS Automobiles 83° Open d’Italia,...
Attualità

Formula1, Russell: “Ci siamo rimessi in carreggiata”

Roma, 28 giu. (askanews) – George Russell esprime tutta la sua soddisfazione per un successo maturato al termine di una corsa intensa, nella quale ha...
Attualità

Tenuta San Giorgio debutta con “Sottosopra”, suo primo vin col fondo

Milano, 28 giu. (askanews) – Tenuta San Giorgio entra nel segmento dei rifermentati in bottiglia con "Sottosopra", Frizzante Bianco col fondo del Veneto Igt ottenuto...
Attualità

Formula1, ordine d’arrivo e Mondiale piloti

Roma, 28 giu. (askanews) – Questo l’ordine d’arrivo e la classifica piloti dopo il Gp di Austria del Mondiale di Formula1 Ordine d’arrivo: 1....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.