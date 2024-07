formula1,-strategie-e-piloti,-belgio-è-doppietta-mercedes

Vince Norris su Hamilton, quarto Leclerc

Roma, 28 lug. (askanews) – Doppietta Mercedes nel Gp del Belgio di Formula1, quattordicesima prova del mondiale. Vince Russell che guida la sua prima W15 davanti a quella del compagno di squadra Lewis Hamilton. Nel finale la McLaren di Piastri strappa il terzo posto alla Ferrari di Leclerc. Parziale rimonta di Verstappen: scattato undicesimo per una penalità, chiude quinto. Norris sesto, poi Sainz e Perez (giro veloce). Un capolavoro Mercedes ncon una doppietta arrivata grazie a strategie perfette e due piloti magistrali nel gestire la gara. Vittoria di Russell – la terza in carriera – che a Spa ha scelto di fare una sola sosta e ha gestito 33 giri su 44 con le gomme dure, imitando certe imprese passate di Sir Lewis, secondo al traguardo davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Gara che lascia un po’ di amaro in bocca alla Ferrari: Leclerc partiva in pole ma ha chiuso quarto, forse penalizzato da soste troppo anticipate; settimo Sainz che non ha guadagnato rispetto alla posizione di partenza. Quinto il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Max Verstappenn davanti a Norris. Il Mondiale va in vacanza, si riparte da Zandvoort nel weekend del 25 agosto