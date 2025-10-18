sabato, 18 Ottobre , 25

Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica

(Adnkronos) - Domani, StatisticAll, il Festival della Statistica...

Bobby Solo senza filtri a ‘Ciao Maschio’: “Sono un sopravvissuto, la musica mi tiene vivo”

(Adnkronos) - Bobby Solo si racconta a cuore...

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia

(Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni, di...

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Stasera, sabato 18 ottobre, in prima...
formula1,-verstappen-conquista-la-pole-a-austin
Formula1, Verstappen conquista la pole a Austin

Formula1, Verstappen conquista la pole a Austin

AttualitàFormula1, Verstappen conquista la pole a Austin
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 ott. (askanews) – Ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti, Max Verstappen si dimostra ancora una volta padrone della pista. Il campione olandese firma la pole nella qualifica Sprint, mettendosi alle spalle una McLaren in grande spolvero: Norris è secondo a pochi millesimi, Piastri terzo, ma a quasi quattro decimi dal dominatore.

La sorpresa di giornata arriva però da Nico Hulkenberg, che con la sua Sauber si piazza quarto, davanti a Russell. Le due Alpine guidate da Alonso e Sainz chiudono sesta e settima: un risultato solido, anche se lontano dalle primissime posizioni.

In casa Ferrari non ci sono sorrisi: Hamilton conquista l’ottava piazza, mentre Charles Leclerc fatica e termina solo decimo. Per lui, in più, un cambio sostituito durante le libere che ha condizionato l’intero turno di qualifica.

Verstappen sembra lanciato: in una pista tecnica come quella del Texas, ha saputo gestire al meglio ogni curva e ogni tentativo. McLaren si conferma rivale temibile, anche se la distanza di passo rispetto alla Red Bull fa riflettere. Ferrari, invece, dovrà lavorare di fino per domani, perché partire tanto indietro non aiuta mai chi aspira al vertice.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.