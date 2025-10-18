formula1,-verstappen-conquista-la-pole-a-austin

Roma, 18 ott. (askanews) – Ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti, Max Verstappen si dimostra ancora una volta padrone della pista. Il campione olandese firma la pole nella qualifica Sprint, mettendosi alle spalle una McLaren in grande spolvero: Norris è secondo a pochi millesimi, Piastri terzo, ma a quasi quattro decimi dal dominatore.

La sorpresa di giornata arriva però da Nico Hulkenberg, che con la sua Sauber si piazza quarto, davanti a Russell. Le due Alpine guidate da Alonso e Sainz chiudono sesta e settima: un risultato solido, anche se lontano dalle primissime posizioni.

In casa Ferrari non ci sono sorrisi: Hamilton conquista l’ottava piazza, mentre Charles Leclerc fatica e termina solo decimo. Per lui, in più, un cambio sostituito durante le libere che ha condizionato l’intero turno di qualifica.

Verstappen sembra lanciato: in una pista tecnica come quella del Texas, ha saputo gestire al meglio ogni curva e ogni tentativo. McLaren si conferma rivale temibile, anche se la distanza di passo rispetto alla Red Bull fa riflettere. Ferrari, invece, dovrà lavorare di fino per domani, perché partire tanto indietro non aiuta mai chi aspira al vertice.