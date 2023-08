Formula1, Verstappen non si ferma e vince in Olanda sotto il diluvio

Nono successo consecutivo. Quinto Sainz, fuori Leclerc

Roma, 27 ago. (askanews) – Nona vittoria consecutiva per Max Verstappen. Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di Olanda, Tredicesimo appuntamento del mondiale di F1 corso sotto il diluvio. Per Verstappen si tratta del 46esimo Gp vinto in carriera. Nona vittoria consecutiva che eguaglia la sequenza record assoluta stabilita da Vettel nel 2013. Sul podio Alonso e Gasly che sfrutta una penalità di 5″ di Perez, quarto. Sainz quinto. Si ritira Leclerc con un Gp in salita sin dall’inizio.

Alla prima curva al comando Verstappen su Norris, Alonso, Russell, Albon e Sainz. Pioggia subito protagonista: tutti ai box per cambiare le gomme Perez, Leclerc, Sargeant, Gasly, Zhou, Tsunoda, Lawson e Magnussen. E il box Ferrari si fa trovare impreparato perché non erano pronte le gomme da bagnato per il Leclerc. Verstappen prima attacca Gasly e poi Zhou. Sette i secondi da recuperare dal leader Perez. Come se non bastassero i problemi al pit stop, Leclerc ha un’ala danneggiata e lascia la posizione a Sainz. Dal bagnato all’asciutto tutti nuovamente dentro. Al giro 12 Verstappen rientra per mettere le slick seguito da Gasly. Sosta per Leclerc che cambia anche il muso. Al 18esimo giro mette ordine la Safety Car: Tutti dietro alla Safety Car con Verstappen davanti a Perez, Alonso, Gasly, Sainz, Zhou, Magnussen, Albon, Ocon, Tsunoda, Norris e Leclerc. Esce la Safety ed il sole e si riparte al giro 24: Verstappen al comando su Perez, Alonso, Gasly (penalizzato per limite di velocità superato ai box) e Sainz.

A metà gara il leader è sempre Verstappen che ha 4″8 su Perez e 8″8 su Alonso. Poi Gasly, Sainz, Albon. Al Giro 42 Ritiro per Leclerc, in difficoltà per un problema alla macchina. Risale Carlos Sainz che arriva al terzo posto al giro 49 sfruttando i problemi di Alonso al pit stop. Al giro 52 Attacco e sorpasso di Alonso a Sainz, il 2 volte iridato si riprende il terzo posto. Al giro 56 Verstappen ha 9″ su Perez, 20″ su Alonso e 24″ su Sainz. Ma la pioggia ricomincia a cadere copiosa. Verstappen e Alonso rientrano, pista già bagnatissima. Al giro 65 diluvia, Verstappen si ferma montare le full wet. Sbatte Zhou, bandiera rossa. Si riparte lanciati dietro alla Safety Car e la classifica non cambia di molto con l’olandese che vince su Alonso, Gasly, Perez, Sainz, Hamilton. La Formula1 riparte domenica dal Gp d’Italia.