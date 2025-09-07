formula1,-verstappen:-“sempre-speciale-vincere-a-monza”

Roma, 7 set. (askanews) – Max Verstappen festeggia, con pieno merito, dopo aver centrato uno straordinario successo nel Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota olandese ha messo in scena una prestazione stellare, da quattro volte campione del mondo. Dopo la pole position conquistata ieri, oggi ha completato l’opera, prendendo il comando della gara e distanziando giro dopo giro i rivali.

“Sicuramente una grande giornata per noi – le parole di Verstappen – Dopo quello che era successo in partenza, quando ho dovuto cedere la posizione a Lando Norris, ho ripreso il comando e ho completato un ottimo primo stint. Sono rientrato ai box nel momento giusto per montare le hard e nel finale ho potuto spingere nel migliore dei modi. Direi una esecuzione fantastica di tutti. Un weekend impeccabile ed è sempre un piacere vincere qui”. L’olandese prosegue: “Ho avuto un ottimo ritmo sin dall’avvio. La macchina oggi è stata impeccabile. Se potrò avere altre possibilità simili nel corso dell’anno? Non lo so, io come sempre ci proverò volta per volta”.