domenica, 7 Settembre , 25

Italvolley campione del mondo: le azzurre ‘invincibili’ trionfano anche in Thailandia

(Adnkronos) - L'Italia è campione del mondo di...

Pallavolo, il Presidente Mattarella invita le azzurre campionesse del mondo al Quirinale

(Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Chi è Julio Velasco, il ct della Nazionale di pallavolo dei record

(Adnkronos) - L'Italia della pallavolo conquista anche la...

Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

(Adnkronos) - Max Verstappen domina il Gran Premio...
formula1,-verstappen:-“sempre-speciale-vincere-a-monza”
Formula1, Verstappen: “Sempre speciale vincere a Monza”

Formula1, Verstappen: “Sempre speciale vincere a Monza”

AttualitàFormula1, Verstappen: "Sempre speciale vincere a Monza"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 set. (askanews) – Max Verstappen festeggia, con pieno merito, dopo aver centrato uno straordinario successo nel Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota olandese ha messo in scena una prestazione stellare, da quattro volte campione del mondo. Dopo la pole position conquistata ieri, oggi ha completato l’opera, prendendo il comando della gara e distanziando giro dopo giro i rivali.

“Sicuramente una grande giornata per noi – le parole di Verstappen – Dopo quello che era successo in partenza, quando ho dovuto cedere la posizione a Lando Norris, ho ripreso il comando e ho completato un ottimo primo stint. Sono rientrato ai box nel momento giusto per montare le hard e nel finale ho potuto spingere nel migliore dei modi. Direi una esecuzione fantastica di tutti. Un weekend impeccabile ed è sempre un piacere vincere qui”. L’olandese prosegue: “Ho avuto un ottimo ritmo sin dall’avvio. La macchina oggi è stata impeccabile. Se potrò avere altre possibilità simili nel corso dell’anno? Non lo so, io come sempre ci proverò volta per volta”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.