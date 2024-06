formula1,-verstappen-vince-in-canada,-ritirate-le-due-ferrari

Norris e Russell sul podio, problema alla Power Unit per Leclerc

Roma, 9 giu. (askanews) – Un Max Verstappen praticamente perfetto si prende la vittoria a Montreal, nono appuntamento del Mondiale di Formula1. Sesta vittoria stagionale per il campione del mondo in un GP caotico, tra pioggia e incidenti, sul podio anche Norris e Russell. Quarto Hamilton davanti a Piastri, poi le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo Daniel Ricciardo. Giornata nerissima per la Ferrari: ritirati Leclerc e Sainz. Il monegasco ha dovuto fronteggiare un problema alla power unit della sua SF-24 che lo penalizzava sensibilmente in rettilineo andando poi a provare l’azzardo montando le slick quando si attendeva un nuovo scroscio di pioggia ma senza fortuna tanto da ritrovarsi in pochi giri doppiato dai piloti di testa e decidere poi di mettere fine anticipatamente all’agonia ritirando la vettura. Nessun problema meccanico invece per Carlos Sainz che con gomme intermedie però non è sembrato mai in grado di avere passo tanto da essere superato al via non solo dalle due Haas di Magnussen e Hulkenberg ma da diverse altre vetture e non riuscire mai ad accendersi nel corso della gara fino a quando a 20 giri dal termine è stato protagonista di un testacoda dove è stato centrato da Albon ed è stato anche lui costretto a terminare anticipatamente questo GP del Canada da dimenticare per lui e la Ferrari che vede la Red Bull allungare in vetta alla classifica costruttori e tutti i rivali guadagnare punti importanti. Il Mondiale torna tra due settimane a Barcellona.