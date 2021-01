Forse il punto è proprio questo: “Al Napoli manca un leader in campo che prenda per mano la squadra…”

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione che va in onda la domenica sera su Canale 21. L’allenatore si è soffermato sulla cocente disfatta degli azzurri al Bentegodi Verona (un netto 3-1 senza appello). Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Verona-Napoli, azzurri nel caos: le dichiarazioni di Mister De Canio

“La sconfitta del Napoli a Verona non è dipesa dalla scelta del modulo. La squadra ha fatto cose buone, ha pure sfiorato il 2 a 0, ma poi si è sfaldata. Forse era convinta di avere la partita in pugno con un Verona in totale confusione. Se in campo mancano elementi che siano in grado di richiamare la squadra all’attenzione, poi rischi di spegnerti e finisci alla mercè di un avversario che se ci crede ti mette in difficoltà. Gattuso poteva fare di più non saprei… certo è difficile urlare a tutti quello che devono fare.

Manca un allenatore in campo, un giocatore che faccia le veci dell’allenatore durante la gara. Gattuso è stato un calciatore di grande temperamento, ma questo non significa che il Napoli debba avere quella stessa grinta, è un concetto piuttosto scontato”.

