Forte maltempo in Toscana: salvate due persone a Grosseto, frane a Massa Carrara

(Adnkronos) – Forte ondata di maltempo sulla Toscana, con forti piogge che hanno colpito in particolare la provincia di Grosseto e quella di Massa Carrara.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per il recupero di due persone bloccate all’interno della propria vettura nel letto del torrente Gretano, nella zona di confine fra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. Nell’attraversare il corso d’acqua, l’autovettura ha perso aderenza al terreno inclinandosi sul lato sinistro e bloccando i due occupanti del mezzo all’interno del veicolo.

I due passeggeri, non riuscendo ad abbandonare il mezzo a causa della corrente, hanno provveduto a contattare i soccorsi ed il personale del comando dei vigili del fuoco di Grosseto ha provveduto tramite l’utilizzo di un gommone da rafting in dotazione, a raggiungere il mezzo ed a trarre in salvo i due occupanti.

Nessun evidente conseguenza fisica per i due malcapitati che saranno però valutati da personale medico presente sul posto.

Le intense piogge della notte sulla provincia di Massa Carrara hanno inoltre provocato una serie di frane. A causa di uno smottamento nel comune di Montignoso, è stata disposta la chiusura al traffico della strada comunale per Vietina, isolando momentaneamente la frazione. Sono in corso le operazioni di sgombero di parte della carreggiata invasa dai detriti, con il ripristino di un passaggio previsto entro il primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale. È stato inoltre garantito il primo soccorso con un’ambulanza in postazione e la predisposizione di una piazzola per l’atterraggio di un elicottero in caso di necessità.

Due frane si sono verificate nel territorio comunale di Montevarchi, in provincia di Arezzo, fa sapere il Comune spiegando che la prima frana si è verificata in via Arno, a Levane, all’altezza dell’Acquaborra, con la conseguente chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il Ponte dell’Arno e l’Acquaborra, e la seconda interessa la strada di Moncioni, all’altezza del bivio di Montemutati.

Sul posto personale dell’ufficio tecnico comunale e polizia municipale. Sono in corso i lavori di ripristino, informa ancora il Comune di Montevarchi, ma per il momento la viabilità alternativa per chi deve salire o scendere da Moncioni, è il passaggio in direzione di Rendola.