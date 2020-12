Forte sisma in Croazia, avvertito anche in Italia

AGI – La Croazia è stata scossa alle 12.20 da un terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter. Il sisma è stato avvertito in Slovenia, a Trieste, nelle città del centro Italia che si affacciano sull’Adriatico, fino a Napoli, e ancora in Ungheria, Austria, Bosnia Erzegovina e Serbia. Sette le vittime accertate, tra cui una 13enne e un ventenne, morto insieme al padre nel crollo di una abitazione. Il ministero dell’Interno ha riferito che i feriti sono 26, sei dei quali in gravi condizioni. Ma si teme un bilancio ben più pesante.

