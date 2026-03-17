Forte terremoto a Cuba, sull’isola c’è il black out totale

ROMA – Un forte terremoto si è verificato questa mattina a Cuba: la magnitudo registrata è di 5.8, con un epicentro a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi, nella provincia di Guantanamo. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Al momento non sono state segnalate vittime o danni ingenti. Il terremoto è avvenuto quando a Cuba era l’1 di notte: in Italia erano le 5.30 di oggi 17 marzo.

L’isola di Cuba è rimasta al buio. nei giorni scorsi, per i continui black out causati dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo comunista. Le interruzioni di corrente sono state causate da un “blocco completo della rete elettrica nazionale”, ha dichiarato l’Union Nacional Electrica de Cuba (Une) in un comunicato, aggiungendo che sono iniziati i lavori per ripristinare l’erogazione di energia elettrica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it