Fortnite è stato rimosso dall’App Store. E’ guerra: Epic Games fa causa ad Apple! [Video]

Qualche ora fa, Fortnite per iOS è stato aggiornato includendo una nuova opzione per acquisti diretti in-app bypassando il sistema dell’App Store e violando quindi le regole. In particolare, era stata introdotta la possibilità di acquistare 1000 V-Bucks per 7,99$ pagando direttamente Epic Games senza passare per Apple. In tutta risposta, l’azienda di Cupertino ha provveduto immediatamente ad eliminare il gioco dal negozio virtuale, una mossa a cui Epic Games però era già preparata.

In questi giorni Apple sta affrontando una dura causa in tribunale proprio per le regole troppo stringenti dell’App Store e del modello 70-30 dove Apple trattiene appunto il 30% dei guadagni di ogni acquisto in-app o in generale attraverso l’App Store.

