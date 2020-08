Fortnite introduce l’opzione di pagamento diretto su iOS

Epic Games, ha annunciato di aver introdotto una nuova opzione di pagamento diretto nell’app Fortnite per iPhone e iPad.

Non è chiaro come Epic Games riesca a offrire questa opzione, poiché le linee guida per la revisione dell’App Store di Apple indicano che le app che offrono valute di gioco devono utilizzare il meccanismo di acquisto in-app della società. Le app non possono inoltre includere pulsanti, collegamenti o altri inviti all’azione che indirizzano i clienti a meccanismi di acquisto diversi dall’acquisto in-app.

