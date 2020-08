Fortnite per iOS e macOS non supporterà più il cross-platform

Oggi, Epic Games lancerà la nuova stagione di Fortnite in cui vengono introdotti nuovi contenuti, skin, aggiornamenti delle mappe e obiettivi. La stagione di questa settimana è a tema Marvel.

Questa mattina, Epic ha confermato di non avere intenzione di cedere e rimuovere l’opzione di pagamento diretto dall’app Fortnite per iOS, il che significa che l’app continua a violare le regole dell’App Store e non può essere aggiornata. La nuova stagione non sarà disponibile su iPhone,

