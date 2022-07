Fortuna (UniCusano): “Al Governo manca la capacitÃ  anticipatoria, si Ã¨ sempre in ritardo”

ROMA – “Al Governo manca una capacità anticipatoria, si è sempre in ritardo. Lo abbiamo visto con le accise bloccate fino all’8 luglio e poi prorogate fino ad agosto, è uno stillicidio continuo. Stessa cosa sulle bollette”. Lo ha detto Fabio Fortuna, economista e magnifico rettore dell’Università Niccolò Cusano, intervenuto su Radio Cusano Campus per fare il punto sui temi economici. “Perché agire in questo modo quando i dati certi ci sono già? È certo ad esempio – ha aggiunto – che l’inflazione aumenterà ancora. È certo che la produzione di ricchezza sta rallentando. Ma la cosa più grave è che le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale sono sempre più negative, anche per il 2023, ad esempio per gli Usa è prevista una crescita dell’1%”.

“Quindi, se le prospettive delineano un quadra così preoccupante – sottolinea Fortuna -, perché questo stillicidio? Forse perché contemporaneamente si cerca di reperire risorse per evitare lo scostamento di bilancio. Ma allora lo dicano in modo esplicito che è questa la strategia, anche se insufficiente. Ci vuole maggior chiarezza, una tempestività che spesso manca e la previsione di condizioni che consentano la sopravvivenza di famiglie e imprese” ha concluso Fortuna.

