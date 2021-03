ROMA – “Sono due i filoni da seguire, che dovrebbero andare di pari passo. Il primo è il reperimento delle risorse europee attraverso il Recovery Plan e lì credo che non avremo problemi, grazie alla revisione della governance e al rapporto che Draghi ha con l’Europa. Ma il governo, oltre a pensare agli investimenti che sono fondamentali, deve anche occuparsi di come far andare avanti famiglie e imprese, su questo siamo in ritardo”. Lo ha detto Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Del decreto Sostegno cominciamo ad avere qualche notizia- ha continuato- ma sono due mesi che gli italiani aspettano che si intervenga.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fortuna (UniCusano): “Reperimento risorse europee di pari passo con sostegno famiglie e imprese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento