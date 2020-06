“Forza, correte! Rino vuole così”, Gigi Riccio alla squadra. Clima surreale a Napoli per il lutto di Gattuso

Ieri il dramma che ha colpito la famiglia Gattuso per la precoce scomparsa della sorella Francesca. Il tecnico azzurro è scappato all’ospedale di Busto Arsizio per l’ultimo saluto. La squadra è stata affidata a Gigi Riccio per l’allenamento mattutino, ma il clima era chiaramente surreale. Tutti sono rimasti sconvolti a causa della notizia e tantissimi messaggi sono giunti a supporto dell’allenatore, per mostrargli vicinanza e affetto.

Il dolore di Gattuso condiviso dal Napoli: le parole di Gigi Riccio

Racconta il Corriere della Sera che il presidente De Laurentiis insieme ai dirigenti del Milan, storico club di appartenenza per Gattuso, gli sono stati particolarmente vicini. Tra l’altro Francesca in passato aveva lavorato proprio alla segreteria medica dei rossoneri insieme a Rodolfo Tavana, un impiego durato per 14 anni. Sgomento e grande tristezza in casa Napoli, l’allenamento è proseguito ieri mattina in un clima surreale. Il silenzio interrotto dal vice Gigi Riccio: “Forza, correte. Rino vuole così». Con la morte nel cuore.

