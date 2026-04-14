martedì, 14 Aprile , 26

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Un allarme sulle possibili carenze di...

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì...

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano...

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOForza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli
forza-italia,-costa-nuovo-capogruppo-alla-camera-al-posto-di-barelli
Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – “Voglio ringraziare Paolo, la cui porta è sempre rimasta aperta, e Antonio Tajani…”. Enrico Costa prende la parola all’assemblea dei deputati azzurri che lo ha appena eletto nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Paolo Barelli, ricordando il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, esordisce Costa che indica due parole d’ordine: coesione e competenza. Poi si sofferma sul metodo che adotterà d’ora in poi: “Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno”.  

“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto – dichiara Barelli, capogruppo uscente di Forza Italia – Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L’attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un’amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari – durante la mia presidenza – hanno scelto di aderire a Forza Italia. Io continuerò a lavorare, con la passione e l’entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra – guidato dal premier Giorgia Meloni – di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere”. 

E ai giornalisti che gli chiedono se vede il suo futuro nel governo, Barelli ribadisce: “Non ho nessuna richiesta… Se mi chiederanno qualcosa dal governo, vedremo, risponderò”. Il capogruppo uscente dribbla dunque le domande su un suo approdo nell’esecutivo Meloni ma continuano a circolare le voci sull’ipotesi di un suo trasferimento al ministero dei Rapporti con il Parlamento come vice, visto che questo incarico senza portafoglio gli consente di conservare la presidenza di Federnuoto. 

Il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, sottolinea in una nota: “Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento”.  

“A Enrico Costa, neo presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro – scrive Tajani – Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”.  

Previous article
Roma, Totti ‘bacchetta’ Gasperini e Ranieri: “Serve rispetto per tifosi e fare bene squadra”
Next article
Giulia Michelini a Belve, chi è l’attrice ospite di Fagnani

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

(Adnkronos) - Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano al Dipartimento di Stato, questo martedì nella capitale americana, sono terminati. Vi sarebbe un cauto ottimismo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus sul...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.