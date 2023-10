Forza Italia, Letizia Moratti guiderà Consulta segreteria nazionale

(Adnkronos) – Letizia Moratti torna in Forza Italia e guiderà la Consulta della segreteria nazionale del partito. L’annuncio, in una conferenza stampa nella Sala Coletti del palazzo dei Gruppi, del segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani: “Ho proposto a Letizia Moratti di guidare la Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, prevista dallo statuto del partito”.

Per poter guidare la Consulta della segreteria “devi aderire al partito. Solo felice di consegnarle oggi la tessera azzurra…”, ha annunciato inoltre Tajani consegnando davanti ai flash dei fotografi e in diretta social la tessera forzista all’ex sindaco di Milano e ‘appuntato’ sul bavero della sua giacca la pins del partito con il tricolore.

“Accetto con spirito di responsabilità e servizio” la proposta, ha detto Moratti aggiungendo: ”Non penso a una candidatura per le europee. Il contributo che intendo dare a Forza Italia non è per una candidatura alle europee…”.

“A lei non interessa la poltrona, Letizia Moratti lo ha detto in maniera molto chiara. Noi vogliamo persone come lei… Non abbiamo bisogno di personaggi in cerca di autore…”, ha detto Tajani.

”E’ vero che ho partecipato a diversi incontri sul rafforzamento del Centro ma sul tema della collocazione europea non ci siamo ritrovati… A Renzi e Calenda vanno la mia stima e i miei auguri per il loro percorso politico”, ha poi detto Moratti spiegando le ragioni del suo ‘no’ a Calenda e Renzi che l’avevano corteggiata per un listone di centro in vista delle europee.