forza-italia,-marina-berlusconi-vede-tajani:-sostegno-al-partito,-leadership-vicepremier-non-in-discussione

Marina Berlusconi continuerà, sempre in maniera discreta, a esercitare la sua moral suasion, su due fronti. Quello della giustizia, in vista del referendum del 22-23 marzo, e quello del futuro del partito, dove il rinnovamento va realizzato nel solco di una maggiore spinta liberal, senza alimentare correnti interne e mantenendo leadership e spirito unitario. La presidente di Fininvest, che oggi ha incontrato nella sua casa di Milano Antonio Tajani per circa due ore -a conclusione di una serie incontri con vari esponenti del partito e mondo dell’imprenditoria e dell’editoria- lo avrebbe ribadito al vicepremier: sostegno della famiglia alla campagna referendaria per il sì e alla Forza Italia guidata da Tajani ma il ricambio generazionale va portato avanti. Tradotto: non è in discussione la leadership di Tajani, niente rottamazione in vista, però servirà imprimere una maggiore accelerazione al cambiamento del partito. In ogni caso, se ne riparlerà dopo l’esito del referendum che ora viene considerato una priorità.

Tajani, riferiscono ambienti vicini al vicepremier, sarebbe uscito rassicurato dall’incontro perché gli stimoli che arrivano dalla famiglia Berlusconi sono sempre importanti per la crescita del partito. I figli del fondatore del centrodestra, secondo i fedelissimi di Tajani, apprende l’Adnkronos, dimostrano di condividere le dinamiche interne che possono portare a uno sviluppo positivo interno al partito. In particolare, si rendono conto di quali sono i meccanismi che possono condurre a un rinnovamento unitario di Forza Italia. La speranza di Marina Berlusconi, che non parteciperà a iniziative pubbliche per il sì organizzate da Fi (ma farà sentire la sua voce solo attraverso interventi mirati sulla stampa), è che la riforma della separazione delle carriere fortemente voluta dal padre Silvio e varata dal governo Meloni, venga confermata dagli italiani con una convinta vittoria dei sì.