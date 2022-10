Forza Italia, messaggio a Meloni: “Ministri tecnici non siano la regola”. MartedÃ¬ i nomi della Lega

ROMA – Fervono le trattative per la formazione del nuovo governo, che sarà – salvo clamorose sorprese – guidato da Giorgia Meloni. Dopo l’incontro di venerdì tra Salvini e Berlusconi e quello di ieri tra lo stesso leader di Forza Italia e la premier in pectore, che a Milano ha anche fatto la sua prima uscita pubblica post elezioni, oggi a tornare sulla composizione del prossimo esecutivo sono stati sia Forza Italia che la Lega.

LEGGI ANCHE: Cosa succede dopo il voto? I tempi del nuovo Parlamento e Governo

TAJANI: “SARÀ GOVERNO POLITICO DEI MIGLIORI, TECNICI SIANO CASI”

Il coordinatore nazionale forzista Antonio Tajani, intervistato su SkyTg24, ha spiegato: “Noi siamo per un governo politico dei migliori”. Insomma, una chiusura alla possibilità di nominare tecnici: “Se c’è qualche personaggio con un’esperienza tale da stare al Governo può andare bene, ma deve trattarsi di casi, e non della regola”, ha puntualizzato il dirigente azzurro. E comunque, gli eventuali tecnici per Tajani dovrebbero avere “un coinvolgimento politico”.

L’ex presidente del Parlamento europeo si è detto certo che “Meloni, Berlusconi e Salvini faranno le scelte giuste, sono al lavoro per questo”. Ma niente totoministri: “Fare i nomi è prematuro, ciò che importa ora sono i contenuti, i criteri e i profili”, ha concluso Tajani.

LEGGI ANCHE: Bonelli: “Salvini non può fare il ministro dell’Interno, ecco i tre motivi”

MARTEDÌ IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA LEGA PER I NOMI

Nel Carroccio, invece, una nota del partito fa sapere che “Matteo Salvini è impegnato affinché la Lega dia all’Italia la squadra di governo migliore possibile: martedì è in agenda un altro Consiglio Federale per condividere e poi scegliere i nomi più adatti. C’è grande ottimismo: la Lega non vede l’ora che questo governo cominci a lavorare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Forza Italia, messaggio a Meloni: “Ministri tecnici non siano la regola”. Martedì i nomi della Lega proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento