Forza Italia non vota La Russa, caccia agli appoggi dalle opposizioni. Renzi: “Non siamo stati noi”

ROMA – Il Senato della Repubblica ha votato Ignazio La Russa come nuovo presidente con 116 voti su 200 presenti e 184 votanti. Ed è ‘caccia’ aperta ai circa 17 voti che hanno permesso all’ex ministro della Difesa di sedersi sullo scranno più alto dell’Aula. La Russa ha infatti potuto contare sicuramente sulle preferenze di Fratelli d’Italia (66 senatori) della Lega (29) e di Noi Moderati (2). Sommando questi voti si arriva a quota 97. Forza Italia con i suoi 16 senatori, ad esclusione di Silvio Berlusconi e Elisabetta Casellati, non ha partecipato al voto. Dando per buono quindi che questi ultimi abbiano effettivamente dato il loro voto al neo presidente ne mancano all’appello, appunto, 17, di cui si cerca la paternità. I tre principali partiti di opposizione, Pd, M5s e Azione/Iv hanno giurato di non saperne nulla. Una parziale risposta si potrà avere con l’elezione dei vicepresidenti che, per dirla con qualche esponete dem, potrebbe essere figlia di un accordo che ha portato all’elezione della seconda carica dello Stato. In totale sono 19 i senatori che non hanno partecipato al voto. Sedici di Forza Italia, comunque presenti e 3 assenti: i senatori a vita Giorgio napolitano e Renzo Piano e Ilaria Cucchi di Sinistra Italiana positiva al Covid.

“Complimenti al presidente del Senato Ignazio La Russa, sostenuto dall’intero gruppo della Lega. Buon lavoro!”. Lo dice Matteo Salvini.

LETTA: ”

“Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà”. Così il segretario Pd Enrico Letta su twitter.

“Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”.

RENZI: “NON SIAMO STATI NOI”

“Non siamo stati noi, lo avrei rivendicato come ho sempre fatto. Noi 9 abbiamo votato scheda bianca. È chiaro che si sta giocando un regolamento di conti intorno al centrodestra”. Così Matteo Renzi in Senato a chi gli chiede se ci sia la sua mano dietro i voti in più ottenuti da Ignazio La Russa.

FONTI M5S: PER QUALCUNO OGGI GIÀ COMINCIA FINTA OPPOSIZIONE

“Primo giorno di legislatura e per qualcuno è già cominciata la finta opposizione fatta di soliti giochini di palazzo. Il dato certo è che alla prima prova il centrodestra si è già diviso”. Lo riferiscono fonti del M5s.

BERLUSCONI: LA RUSSA VOTATO DA RENZI, AZIONE E SENATORI A VITA

I voti in più a Ignazio La Russa “sono di Renzi, di Azione e dei senatori a vita”. Lo dice Silvio Berlusconi, interpellato in Senato dopo il voto.

CALENDA: NON ESISTE VOTARE UN NOSTALGICO DEL FASCISMO

“Al di là dei numeri non esiste per noi liberali votare un nostalgico del fascismo. Fine”. Lo scrive su twitter il senatore Carlo Calenda, leader di Azione.

ORLANDO: ECCO PERCHÈ SERVIVA PATTO TRA OPPOSIZIONI…

“Quando all’indomani del voto proponevo un patto d’azione tra le opposizioni, per non arrivare divisi alle prime mosse della destra, qualcuno ha fatto spallucce. Oggi al Senato si è capito perché”. Così Andrea Orlando del Pd su Facebook.

CASINI: “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO”

“Nell’opposizione dilettanti allo sbaraglio. Che l’opposizione soccorra la maggioranza nell’elezione del presidente del Senato alla prima votazione è un atto di puro autolesionismo. La maggioranza parte spaccata e in questo modo, purtroppo, anche l’opposizione. Bisognerebbe consigliare un po’ a tutti qualche corso di formazione politica”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini pubblicando su Instagram il video del suo passaggio all’interno del catafalco durante l’elezione del presidente del Senato.

