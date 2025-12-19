venerdì, 19 Dicembre , 25

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter

(Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale...

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: “Affetto da schizofrenia”

(Adnkronos) - Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 19 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

(Adnkronos) - In arrivo un nuovo emendamento sulle...
Forza Italia, Tajani: “Io non attaccato a poltrona, se un Berlusconi si candida ben venga”

(Adnkronos) – “Oggi posso esserci io, domani un altro… io non sono attaccato alla poltrona, io nella vita ho avuto tutto. Se mi vogliono come guida bene, se c’è qualcun altro, un Francesco o un Giovanni, ben venga. Questo partito è contendibile, ho fatto in modo che lo sia, visto che non ci può essere un secondo Berlusconi… Se uno della famiglia Berlusconi vuol candidarsi” e scendere in campo, “ben venga”. Così il vicepremier Antonio Tajani parlando al Tempo di Adriano del futuro di Forza Italia. 

“Siamo pronti a fare un altro Congresso nazionale”, prima delle prossime politiche, ”per discutere – ha detto ancora – Giusto discutere, questo è un partito vivo. Questo è un partito contendibile dove si può entrare, discutere e partecipare. Così si arriva alle facce nuove”. “L’importante è che discuta sui contenuti”, ha aggiunto. 

“Io sono ottimista, la manovra si approverà nei tempi previsti”, ha detto poi Tajani. La Lega? “Sono ottimista, credo che i problemi si risolvono tutti, come sempre è stato, il centrodestra poi voterà tutto insieme”, ha replicato durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. 

Quanto all’Ucraina, a Bruxelles “ha prevalso la linea italiana”: “Soddisfa l’Europa”. E “per fortuna non c’è stata nessuna rottura sul Mercosur”.  

