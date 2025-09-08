Forze Armate e Forze Ordine protagoniste a Cinecittà World

“Viva l’Italia”, il 13 e 14 settembre

Roma, 8 set. (askanews) – Orgoglio, sport e solidarietà: dopo il successo del primo fine settimana, il 13 e il 14 settembre, per il secondo weekend consecutivo, a Cinecittà World torna “Viva l’Italia”, il più grande evento espositivo e dimostrativo interforze giunto alla sua nona edizione. Un appuntamento unico nel Parco divertimenti del Cinema di Roma, che vede riuniti insieme lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Croce Rossa Italiana (Corpo Militare, Corpo delle Infermiere Volontarie e Volontari) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, protagonisti assoluti delle sei giornate dedicate alla professionalità di tutte le forze in campo per il servizio al Paese.Oltre alle 40 attrazioni del Parco, 6 aree tematiche e 6 spettacoli live al giorno, tante le attività in programma nei due weekend. Il suggestivo spiegamento di forze messo in campo dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine consente agli ospiti di salire su mezzi speciali, autopompe e simulatori di volo, gazzelle e volanti, analizzare scene del crimine, acquisire impronte digitali e rilevare DNA come veri poliziotti. E ancora, assistere a spettacolari esibizioni di bande e fanfare militari, ammirare le performance dei gruppi sportivi, capire come operano le unità cinofile, fare un giro tra gli stand espositivi e le auto storiche in esposizione e immergersi nel lavoro quotidiano di uomini e donne in divisa che ogni giorno garantiscono la sicurezza del Belpaese.Tra i momenti più emozionanti, il battesimo della sella, un’esperienza unica che permetterà ai più piccoli di montare a cavallo e di ricevere, da parte dei Carabinieri, una foto ricordo e un attestato. Il 13 e 14 settembre sono le Farfalle della ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare a incantare il pubblico con la loro eleganza e leggerezza. A chiudere l’evento, lo spettacolare lancio del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, che atterreranno direttamente su Piazza delle Fontane.Il tema dell’edizione 2025 è “Sport e Inclusione”: tanti gli atleti olimpici e paralimpici che ogni giorno sono presenti nel Parco per trasmettere ai più giovani i valori universali dello sport. Tra i numerosi atleti presenti anche Aldo Montano, Antonino Bossolo, Antilai Sandrini, Flavia Favorini, Nicolle d’Isanto, Claudia Memoli, Giorgio Marciano, Clio Ferracuti, Silvia Semeraro, Federico Supino, Diego Occhiuzzi, Rebecca Gargano e Alessia Di Carlo.