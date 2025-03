Fosse Ardeatine, 81 anni fa l’eccidio: Mattarella alla cerimonia – Video

(Adnkronos) – A Roma la cerimonia per l’81esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. 335 le vittime cadute per mano dei nazifascisti. Al mausoleo presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Presenti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha atteso il Capo dello Stato all’ingresso, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e i vertici delle forze armate. Stamattina, in forma privata, si è recato qui anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Per la comunità ebraica presenti la presidente dell’Ucei Noemi Di Segni, quello della comunità romana Victor Fadlun e il rabbino capo, Riccardo Di Segni. Alla cerimonia, con fascia tricolore, presenti diversi sindaci, tra cui il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. Per la Regione Lazio ci sono il presidente della Regione Francesco Rocca e quello del consiglio regionale Antonello Aurigemma. Per il municipio capitolino c’è anche il presidente Amedeo Ciaccheri.