lunedì, 10 Novembre , 25

Torino, tragedia alle Atp Finals. Due spettatori morti dopo un malore

(Adnkronos) - Due decessi alle Atp Finals in...

Trasporti, La Russa: “Serve pressing al governo per fondi tpl Lombardia, io darò una mano”

(Adnkronos) - “Io credo che ci sia bisogno...

Asma grave, Rumi (Altems): “Modelli predittivi garantiscono sostenibilità Ssn”

(Adnkronos) - I modelli predittivi in sanità sono...

Amiloidosi, esperta: “Rimborsabilità eplontersen attesa nei primi mesi 2026”

(Adnkronos) - Nel trattamento dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina...
fosse-comuni-franchiste-in-spagna-a-50-anni-dalla-morte-del-dittatore
Fosse comuni franchiste in Spagna a 50 anni dalla morte del dittatore

Fosse comuni franchiste in Spagna a 50 anni dalla morte del dittatore

Video NewsFosse comuni franchiste in Spagna a 50 anni dalla morte del dittatore
Redazione-web
Di Redazione-web

Il paese diviso tra commemorazioni e condanna della dittatura

Madrid, 10 nov. (askanews) – La Spagna cerca di fare i conti con il suo passato, tra voglia di pacificazione sociale, condanna della dittatura e nuove spinte violente. A quasi 50 anni dalla fine del franchismo, le famiglie sono ancora alla ricerca dei propri cari uccisi durante la Guerra Civile che insanguinò il paese dal 1936 al 1939. Decine di migliaia di vittime rimangono sepolte in fosse comuni sparse in tutto il paese. Jes s Ezquerra Acin, ucciso il 19 ottobre 1936, è una di queste. Sua figlia, Maria Jesus, 89 anni, spera che l’apertura di una tomba a Ejea de los Caballeros, nella regione settentrionale dell’Aragona, le permetta finalmente di seppellire suo padre con dignità.”Non chiedo altro che che mia madre e mio padre si riuniscano nel cimitero”, dice.I lavori di esumazione sono appena iniziati a Ejea e Maria Jesus è una delle poche figlie sopravvissute delle vittime, il che aumenta le possibilità di identificare il padre tramite il test del DNA. I dispersi del conflitto sono circa 114.000, secondo i dati del Governo Sanchez, sono sepolti in oltre 3.300 fosse comuni, dare un nome e una sepoltura degna non è facile.E contemporaneamente a pochi giorni dal 50esimo anniversario della morte di Franco, il 20 novembre 1975, nel paese si moltiplicano le manifestazioni in onore del “Caudillo”. A Madrid nel weekend centinaia di persone sono scese in piazza per una manifestazione che è stata organizzata dal N cleo Nacional, un gruppo di estrema destra, con lo slogan come: “Sangue, Terra, Tradizione”. I manifestanti hanno esposto simboli nazisti e portato uno striscione con la scritta: “Le vite dei bianchi contano”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.