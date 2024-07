FOTO | 44 anni fa la medaglia d’oro di Mennea alle Olimpiadi di Mosca: il murale con Jacobs

ROMA – Era esattamente il 28 luglio 1980 quando Pietro Mennea entrava nella leggenda dello sport conquistando la medaglia d’oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Mosca: nei giorni scorsi, in occasione dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi, è stato inaugurato un murale di Harry Greb all’ingresso della facoltà di Scienze motorie al Foro italico a Roma, in cui lo storico campione barlettano di atletica è stato omaggiato in un murale che lo ritrae mentre passa il testimone a Marcel Jacobs. Si intitola “Il sorpasso“.

Il senatore di Forza Italia Dario Damiani oggi ricorda Pietro Mennea in una nota, ricordando la sua “impresa ineguagliata nella storia dell’atletica nazionale, un momento inciso indelebilmente nelle cronache dell’epoca e ancora oggi attuale”. Il murale che ha ricordato Mennea, prosegue Damiani, è “un messaggio molto significativo per le nuove generazioni di atleti, affinché il suo percorso e i suoi valori siano per loro d’ispirazione”.

Mennea era stato ricordato anche in occasione dei Campionati europei 2024 di atletica leggera a Roma, quando era stato raffigurato sulla moneta celebrativa dell’evento. Nel 2020, poi, Poste italiane gli tributò un francobollo celebrativo in occasione dei 40 anni dalla medaglia d’oro olimpica.

