ROMA – “Un talento senza tempo del cinema mondiale“: così la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia definisce l’attore francese Alain Delon, scomparso nella notte a 88 anni. Nell’occasione, Cinecittà diffonde le foto inedite a cura dell’Archivio Luce di Cinecittà che ritraggono Alain Delon con l’attrice Claudia Cardinale, durante la conferenza stampa del Gattopardo del 1962, con Romy Schneider all’aeroporto di Ciampino e con Suso Cecchi D’Amico e Luchino Visconti.

LEGGI ANCHE: È morto Alain Delon, l’attore aveva 88 anni

Questo il messaggio della presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia: “Ci ha lasciato oggi un talento senza tempo del cinema mondiale, Alain Delon. La sua instancabile passione e le sue interpretazioni magistrali in capolavori come il dostoevskijano Rocco Parondi, in ‘Rocco e i suoi fratelli‘ di Luchino Visconti, per il quale, tre anni dopo, sarà il principe Tancredi Falconeri ne ‘Il Gattopardo’, fanno di lui un protagonista anche del cinema italiano”.

L’articolo FOTO | Addio ad Alain Delon, le foto inedite con Claudia Cardinale e Romy Schneider proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it